Беглов решил не покупать в собственность Петербурга ДК Горького Денег нет

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов решил не покупать в собственность города ДК Горького. О его заявлении стало известно в субботу.

Речь идет о ДК в доме №4 на проспекте Стачек, передает 78.ru. По словам Беглова, рыночная стоимость здания составила в 2017 году 651,6 млн рублей. В бюджете Петербурга таких средств на покупку ДК нет, заявил врио губернатора.

Напомним, ранее депутаты выразили обеспокоенность состоянием ДК Горького. Они заявили, что здание переполнено торговыми отделами. Депутаты отметили, что дворец культуры давно нуждается в ремонте. Они просили бывшего главу города Георгия Полтавченко решить этот вопрос.