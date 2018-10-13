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13.10.18 / 14:12 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

ГУП «ТЭК СПб» намерен провести модернизацию тепловых пунктов за шесть лет

Все процессы будут автоматизированы

Фото АБН

ГУП «ТЭК СПб» намерен провести модернизацию тепловых пунктов за шесть лет. Об этом в субботу сообщил главный инженер организации Сергей Бабушкин.

Предприятие будет модернизировать все центральные тепловые пункты (ЦТП). Передает ТАСС. Они станут полностью автоматизированы, заявил Бабушкин. Он отметил, что ЦТП будут самостоятельно регулировать температуру в соответствии с погодой.

По словам Бабушкина, восемь пунктов начнут работать в текущем году. Всего в реконструкции в настоящий момент находятся 15 ЦТП. Оставшиеся семь будут введены в эксплуатацию в следующем году, уточнил главный инженер.

Добавим, в среду врио губернатора Петербурга Александр Беглов провел выездное совещание на котельной «Приморская». Она принадлежит ГУП «ТЭК СПб». Организация отчиталась перед Бегловым о готовности к отопительному сезону. Глава города дал поручения по совершенствованию работы аварийных служб.

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