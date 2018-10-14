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14.10.18 / 16:27 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Парки пригородов Петербурга вновь собирают очереди

В частности, Екатерининский и Павловский парки

В связи с хорошей погодой парки Петербурга и пригородов вновь собирают очереди из желающих попасть внутрь. Об этом в воскресенье сообщают очевидцы.

В частности, «пробки» на вход образовались в Екатерининский парк в Пушкине. По словам горожан, чтобы попасть в парк, приходится ждать около часа. Между тем, в ГМЗ «Царское село» сообщили, что у парка пять входов и на некоторых из них время ожидания составляет не более 15 минут, пишет «Фонтанка».

Также очереди собрались в Павловский парк. Сотрудник службы безопасности в беседе с изданием отметил, что накануне парк посетили около 1,7 тыс. человек, а в воскресенье – уже 1 тыс. При этом в среднем парк принимает по 1 тыс. человек в выходные и по 300-600 посетителей в будние, добавил он. Всего у парка 6 входов, на которых работают по одному-два кассира.

Добавим, накануне в парках Петербурга и пригородах также был аншлаг. Ранее главный синоптик города Александр Колесов говорил, что в Петербурге началось «бабье лето». По его словам, теплая погода продержится около недели.

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