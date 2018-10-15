Московская биржа закрылась разнонаправленно Индекс МосБиржи - 2 389,05, РТС - 1 146,72

Торги на Московской бирже в понедельник закрылись разнонаправленно. Индекс МосБиржи упал на 0,58% и составил 2 389,05 пунктов, а индекс РТС увеличился на 0,47% до 1 146,72 пунктов.

Как отмечает Роман Ткачук, старший аналитик «Альпари», фондовый рынок в понедельник подтянул за собой укрепившийся рубль. «Российский фондовый рынок провёл сегодняшний день на отрицательной территории на фоне слабости нефти и невнятной динамики мировых индексов. По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,56%, до 2390 пунктов. Рост индекса РТС – на 0,67%, до 1149 пунктов, что объясняется исключительно укреплением рубля», — заключил Ткачук.