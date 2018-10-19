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19.10.18 / 18:22 Новости / Россия и мир

Акции «Яндекса» «просели» почти на 20% на Московской бирже

Минимально стоили 1 736 за бумагу

Фото rosgsm.ru

Акции «Яндекса» продолжают падение на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу.

По фиксингу на 17:57 по московскому времени, бумаги подешевели на 19,07% и торгуются по 1 807 рублей за акцию. При этом минимальная цена в пятницу составила 1 736 рублей за ценную бумагу.

Добавим, на открытии торгов на Московской бирже 19 октября акции «Яндекса» обвалились на 10%. Это произошло на фоне информации о возможном приобретении крупного пакета интернет-компании Сбербанком. По словам источников «Ведомостей» и The Bell, банк якобы планирует купить до 30% капитала. После этого в Сбербанке сообщили, что не получали подобного предложения, а также не выступали его инициатором. В «Яндексе» заявили, что «не комментируют слухи».

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  1. Александр 19.10.2018 at 19:36 - Reply

    супер

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