Акции «Яндекса» «просели» почти на 20% на Московской бирже Минимально стоили 1 736 за бумагу

Акции «Яндекса» продолжают падение на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу.

По фиксингу на 17:57 по московскому времени, бумаги подешевели на 19,07% и торгуются по 1 807 рублей за акцию. При этом минимальная цена в пятницу составила 1 736 рублей за ценную бумагу.

Добавим, на открытии торгов на Московской бирже 19 октября акции «Яндекса» обвалились на 10%. Это произошло на фоне информации о возможном приобретении крупного пакета интернет-компании Сбербанком. По словам источников «Ведомостей» и The Bell, банк якобы планирует купить до 30% капитала. После этого в Сбербанке сообщили, что не получали подобного предложения, а также не выступали его инициатором. В «Яндексе» заявили, что «не комментируют слухи».