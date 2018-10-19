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19.10.18 / 15:58 Новости / Россия и мир / Экономика

Рост ВВП Китая замедлился до 6,5% в III квартале

Это худший результат с 2009 года

Коллаж АБН

В III квартале 2018 года рост ВВП Китая замедлился до 6,5%. Такие данные в пятницу обнародовало китайское Национальное бюро статистики.

Согласно предварительным данным, по итогам трех кварталов ВВП страны составил порядка 65 трлн юаней, что на 6,7% больше год к году, отмечается в документе. При этом в I квартале экономика выросла на 6,8%, а во II квартале – на 6,7%.

Добавим, аналитики ожидали рост ВВП Китая в III квартале на уровне 6,6%. Более того, показатель стал худшим с начала 2009 года, отмечает «Коммерсантъ». Среди факторов, влияющих на замедление темпов роста китайской экономики в этом году, издание называет торговую войну с США и рост уровня задолженности. Помимо этого, в последнее время замедлился рост инвестиций в инфраструктуру и недвижимость, указывает «Ъ».

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