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23.10.18 / 18:50 Новости / Россия и мир / Экономика

Саудовская Аравия намерена инвестировать в «Арктик СПГ-2»

Размер инвестиции - $5 млрд

Саудовская Аравия намерена инвестировать в «Арктик СПГ-2». Об этом во вторник сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Дмитриева, Саудовская Аравия может инвестировать в проект около $5 млрд. Глава РФПИ сослался на заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех на Ближневосточном инвестиционном форуме.

Добавим, накануне аль-Фалех сообщил о планах Saudi Aramco войти в проект «Арктик СПГ-2». При этом, доля участия неизвестна. Напомним, «Арктик СПГ-2» является проектом «Новатэка» по добыче природного газа. Ранее Министр энергетики России Александр Новак заявил о заинтересованности Китая проектом.

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