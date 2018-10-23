Саудовская Аравия намерена инвестировать в «Арктик СПГ-2» Размер инвестиции - $5 млрд

Саудовская Аравия намерена инвестировать в «Арктик СПГ-2». Об этом во вторник сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Дмитриева, Саудовская Аравия может инвестировать в проект около $5 млрд. Глава РФПИ сослался на заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех на Ближневосточном инвестиционном форуме.

Добавим, накануне аль-Фалех сообщил о планах Saudi Aramco войти в проект «Арктик СПГ-2». При этом, доля участия неизвестна. Напомним, «Арктик СПГ-2» является проектом «Новатэка» по добыче природного газа. Ранее Министр энергетики России Александр Новак заявил о заинтересованности Китая проектом.