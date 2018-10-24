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24.10.18 / 14:43 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Индекс холостяка: Дорожает и мясо, и не мясо

С 8 по 22 октября продуктовый набор холостяка подорожал почти на 72 рубля и стоит теперь 2326,83 рубля. На этот раз пельмени подешевели, а вот сосиски и куриные голени выросли в цене.

Сосиски подорожали почти на 38 рублей до 158,55 рубля за упаковку. В процентном соотношении сосиски подорожали почти на четверть. Куриные голени прибавили в цене 20,7 рубля за 1 кг до 204,6 рубля с изменением в 10%. Более скромно дорожают греча, сыр водка, с околонулевыми изменениями — рис, майонез, яйца.

Неизменными в цене остались презервативы по средней стоимости 135,38 рубля за пачку. Дешевеют пельмени, макароны. пиво, сельдь, хлеб, бритва и кефир. Удешевление пельменей составило всего 3%, или 11 рублей до цены 373,85 рубля за 1 кг.

«Индекс холостяка» — совместный проект «Агентства Бизнес Новостей» и радиостанции «Эхо Москвы». Проект стартовал в феврале 2016 года. В новом сезоне мы следим за ценами в шести сетевых магазинах Петербурга каждые две недели.

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