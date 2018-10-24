Милонов пытается сорвать ЛГБТ-фестиваль в Петербурге Как и обещал

Депутат Госдумы Виталий Милонов пытается не допустить открытия в Петербурге ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок». Об этом АБН в среду вечером сообщил очевидец.

«Милонов пытается прорваться внутрь помещения через охрану. Его не пускают, но и гости не могут попасть внутрь», — сказал собеседник агентства.

О том, что парламентарий планирует не допустить открытия фестиваля, стало известно еще в среду утром. Ради этого Милонов даже отменил запланированные дебаты с председателем «Открытой России» Андреем Пивоваровым.

Напомним, Милонов — последовательно борется с ЛГБТ-сообществом. Он был инициатором регионального закона от запрете так называемой «гей-пропаганды» в Петербурге в 2011 году. Позже аналогичный закон был принят на федеральном уровне.

Месяц назад в городе на Неве проходил другой ЛГБТ-фестиваль — «Квирфест». Его организаторы также столкнулись с проблемами: в полицию поступили звонки о якобы заложенных бомбах в здании, где были запланированы мероприятия.