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27.10.18 / 12:17 Новости / Россия и мир / Экономика

Литовская компания ASG вышла из капитала аэропорта «Жуковский»

Сумма сделки неизвестна

Литовская компания Avia Solutions Group (ASG) вышла из капитала подмосковного аэропорта «Жуковский». Об этом организация сообщила в пятницу.

ASG продала 30% акцией своей голландской компании United Airports Management B.V, передает «Интерфакс». Через последнюю группа владела 22,5% в операторе «Жуковского» — «Рампорт Аэро». Покупатель – руководства оператора аэропорта.

Отметим, о возможной продаже доли в «Жуковском» стало известно в сентябре. Тогда генеральный директор ASG Йонас Янукенас заявил, что его компания намерена сконцентрироваться на азиатском рынке. Добавим, в сентябре «Рампорт Аэро» сообщила о росте пассажиропотока в «Жуковском». За период январь-сентябрь он вырос в два раза по сравнению со всем 2017 годом.

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