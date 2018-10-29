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29.10.18 / 21:47 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Московский районный суд эвакуировали из-за задымления

Причиной могла стать непотушенная сигарета

Фото АБН

Из здания Московского районного суда в Петербурге эвакуировали посетителей и сотрудников в связи с задымлением. Об этом в понедельник сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Сообщается, что сработала пожарная сигнализация. Задымление обнаружили в женском туалете. По предварительным данным, причиной могла стать непотушенная сигарета.

Напомним, ранее в Петербурге эвакуировали школу №303 во Фрунзенском районе. Причиной стало возгорание на первом этаже в кабинете информатики и главном блоке. Пожарные устранили возгорание и не выявили угрозы для школьников.

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