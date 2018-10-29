Московский районный суд эвакуировали из-за задымления Причиной могла стать непотушенная сигарета

Из здания Московского районного суда в Петербурге эвакуировали посетителей и сотрудников в связи с задымлением. Об этом в понедельник сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Сообщается, что сработала пожарная сигнализация. Задымление обнаружили в женском туалете. По предварительным данным, причиной могла стать непотушенная сигарета.

Напомним, ранее в Петербурге эвакуировали школу №303 во Фрунзенском районе. Причиной стало возгорание на первом этаже в кабинете информатики и главном блоке. Пожарные устранили возгорание и не выявили угрозы для школьников.