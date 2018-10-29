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29.10.18 / 13:35 Новости / Россия и мир

В учреждениях ХМАО-Югра провели обыски по делу о получении взятки

Строительная организация получила 26 млн рублей за фиктивный ремонт медучреждений

У директора строительной компании и сотрудника учреждения ХМАО-Югры провели обыски по делу о мошенничестве и получении взятки. Об этом в понедельник сообщили в СК РФ по региону.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело о получении взятки, а в отношении директора строительной компании возбудили дело о мошенничестве. Следствие полагает, что строительная компания заключила договор с учреждением Югры по капремонту медицинских организаций, но впоследствии предоставила фиктивные документы о проведенных работах, и директор организации получила 26 млн рублей. Она действовала в сговоре с должностным лицом учреждения ХМАО – Югры. В ходе обысков у подозреваемых изъяли денежные средства.

Напомним, на прошлой неделе прошел обыск у кемеровского депутата и директора «Екатеринбургского мукомольного завода» Евгения Мордвина. Обыск провели СК и Росгвардия. Сообщалось, что следственные мероприятия проводились по делу о пожаре в «Зимней вишне».

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