Власти Петербурга решили потратить на очистку рек и каналов города более 224 млн рублей Объявлено шест конкурсов

Власти Петербурга решили потратить на очистку рек и каналов города более 224 млн рублей. Об этом стало известно во вторник из материалов сайта госзакупок.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности объявил шесть конкурсов на очистку рек и каналов. На них обратил внимание «Коммерсантъ-СПб». Общая сумма всех аукционов составила более 244 млн рублей.

Согласно документам закупок, заявки принимают до 19 ноября. Тогда же ведомство намерено выбрать победителей аукционов. Подрядчики должны будут ликвидировать в водоемах водную растительность, наплавный мусор, и другие загрязнения.

Добавим, ранее очевидцы заявили, что неизвестные слили жидкие отходы в реку. Об аналогичном загрязнении сообщалось в сентябре. Росприроднадзор по Северо-Западу начал проверку информации о сливе загрязняющих веществ в реку Охту. Ведомство направило запрос в ГИВДД.