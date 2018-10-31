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31.10.18 / 20:40 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Смольный объявил новый аукцион на ремонт Зеленого моста за 502,59 млн рублей

Заявки принимают до 20 ноября

Фото: панорамы Google

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга объявил новый аукцион на ремонт Зеленого моста за 502,59 млн рублей. Об этом стало известно в среду.

Согласно сайту госзакупок, ведомство разместило конкурс 30 октября. Заявки на участие принимаются до 20 ноября, а победителя выберут 26 ноября.

Подрядчик должен будет провести капитальный ремонт моста. Работы необходимо закончить к концу 2020 года.

Напомним, комитет объявил аукцион на ремонт Зеленого моста в июне текущего года. Максимальная цена контракта – 493,6 млн рублей. В июле конкурс признали не состоявшимся. Причина – отсутствие поданных заявок.

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