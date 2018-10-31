Смольный объявил новый аукцион на ремонт Зеленого моста за 502,59 млн рублей Заявки принимают до 20 ноября

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга объявил новый аукцион на ремонт Зеленого моста за 502,59 млн рублей. Об этом стало известно в среду.

Согласно сайту госзакупок, ведомство разместило конкурс 30 октября. Заявки на участие принимаются до 20 ноября, а победителя выберут 26 ноября.

Подрядчик должен будет провести капитальный ремонт моста. Работы необходимо закончить к концу 2020 года.

Напомним, комитет объявил аукцион на ремонт Зеленого моста в июне текущего года. Максимальная цена контракта – 493,6 млн рублей. В июле конкурс признали не состоявшимся. Причина – отсутствие поданных заявок.