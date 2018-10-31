ВТБ и «Согаз» закрыли сделку по продаже «ВТБ Страхования»

Группа ВТБ и страховая группа «Согаз» закрыли сделку по продаже «ВТБ Страхования». Об этом «Согаз» сообщил в среду.

Страховая группа приобрела 100% «ВТБ Страхование», с входящими в нее «ВТБ Страхование жизни» и «ВТБ Медицинское страхование». По прогнозу «Согаза», суммарные активы страховых бизнесов составят более 670 млрд рублей.

Стороны объединят страховые активы на базе «Согаза». ВТБ получит 10% акций, место в совете директоров объединенной организации и денежную компенсацию. Ее сумма не называется.

«Согаз» отметил, что «ВТБ Страхование» будет работать под собственным брендом до завершения интеграции. Затем организация перейдет под бренд «Согаз».

Напомним, компании заявили о намерении заключить сделку весной текущего года. ФАС России одобрила слияние страховых бизнесов в октябре. Ранее в среду наблюдательный совет ВТБ также одобрил сделку. В компании уточнили, что номинальная стоимость 100% «ВТБ страхование» составляет 5,5 млрд рублей.