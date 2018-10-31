«Зарубежнефть» продала Минэнерго РФ свою иранскую «дочку» в преддверии санкций Это единственная российская компания, получившая контракт в Иране

«Зарубежнефть» продала ФГУП «Промсырьеимпорт» Минэнерго РФ свою иранскую «дочку» — «ЗН — Восток», которая является оператором добывающих проектов в Иране. Об этом стало известно в среду из данных «СПАРК-Интерфакс».

По словам источника «Интерфакса», «Зарубежнефть» полностью вышла из проектов в Иране, передав свои активы «Промсырьеимпорту». Он добавил, что таким образом Россия сохраняет контроль над проектом, реализация которого продолжится по плану. В «Зарубежнефти» отказались от комментариев.

Отметим, «Зарубежнефть» — единственная российская компания, которая получила контракты в Иране. Она образовала «ЗН — Восток» чуть больше года назад. Весной 2018 года российская компания вместе с Dana Energy подписали сервисный контракт с национальной иранской корпорацией NIOC на разработку двух месторождений в Иране. После этого контракт и лицензии на освоение участков перешли к «ЗН — Восток». Последняя также открыла филиал в Тегеране и начала подготовительные работы для реализации проекта. Добавим, в начале ноября США могут ввести санкции в отношении Ирана.