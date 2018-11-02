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02.11.18 / 16:35 Новости / Россия и мир

Обновленная Mazda 6 будет стоить от 1,4 млн рублей в России

В линейке двигателей седана появился турбомотор

Обновленный седан Mazda 6 будет стоить на российском рынке от 1,4 млн рублей. Об этом стало известно в пятницу.

Новинка доступна с базовыми бензиновыми двигателями объемом 2 л (150 л. с.) и 2,5 л (194 л. с.). Авто также предлагается с турбированным двигателем мощностью 238 л. с. и 420 Нм. Моторы сочетаются с шестиступенчатым «автоматом».

Цены на Mazda 6 2,0 варьируются от 1,4 млн до 1,7 млн рублей. Седан Mazda 6 2,5 предлагается по цене от 1,6 млн. Самую мощную модификацию новинки можно приобрести от 2,17 млн рублей.

Добавим, премьера обновленной Mazda 6 состоялась осенью прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Продажи седана на мировом рынке стартовали этой весной. Ранее стало известно, что Mazda открыла новый завод по выпуску двигателей во Владивостоке. Его проектная мощность составляет около 50 тыс. единиц в год.

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