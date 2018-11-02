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02.11.18 / 20:51 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге задержали пикетчиков против приезда телеведущего Владимира Соловьева

Всего шесть человек

Фото АБН

На пересечение Каменноостровского и Малого проспекта Петроградской стороны в Петербурге задержали участников одиночных пикетов, которые они проводили в честь приезда в город телеведущего Владимира Соловьева. Об этом в пятницу пишет «Бумага».

По данным «Группы помощи задержанным» (ГПЗ), полиция задержала шесть человек, якобы по ориентировке, уточняет издание. По информации «ОВД-Инфо», всех задержанных доставили в отдел полиции №18.

Обновление: Как сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на ГПЗ, в отдел доставили еще одного задержанного. Издание добавляет, что на всех задержанных составили протоколы о доставлении в отделение полиции, а также им вручили обязательства о явке в полицию по вызову.

Добавим, в пятницу в ДК им. Ленсовета на Петроградской стороне в Петербурге проходит творческий вечер Владимира Соловьева.

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