В Петербурге задержали пикетчиков против приезда телеведущего Владимира Соловьева Всего шесть человек

На пересечение Каменноостровского и Малого проспекта Петроградской стороны в Петербурге задержали участников одиночных пикетов, которые они проводили в честь приезда в город телеведущего Владимира Соловьева. Об этом в пятницу пишет «Бумага».

По данным «Группы помощи задержанным» (ГПЗ), полиция задержала шесть человек, якобы по ориентировке, уточняет издание. По информации «ОВД-Инфо», всех задержанных доставили в отдел полиции №18.

Обновление: Как сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на ГПЗ, в отдел доставили еще одного задержанного. Издание добавляет, что на всех задержанных составили протоколы о доставлении в отделение полиции, а также им вручили обязательства о явке в полицию по вызову.

Добавим, в пятницу в ДК им. Ленсовета на Петроградской стороне в Петербурге проходит творческий вечер Владимира Соловьева.