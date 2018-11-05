«Газпром» увеличит поставки в Австрию на 1 млрд кубов в год Подписали соглашение

Российская госкорпорация «Газпром» увеличит поставки газа в Австрию на 1 млрд кубометров в год. Об этом в понедельник сообщили в компании.

«Газпром» подписал дополнение к контракту с австрийской OMV. Увеличение поставок составит 1 млрд кубометров в год на весь срок действия контракта.

Напомним, в июне «Газпром экспорт» и OMV продлили действующий контракт на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. Ранее соглашение действовало до 2028 года. В прошлом году «Газпром» установил исторический рекорд по экспорту в Австрию. Тогда госкорпорация поставила в европейскую страну 9,1 млрд кубометров, что на 50% выше показателя 2016 года.