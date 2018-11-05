Петербург назвали самым футбольным городом России по итогам 13-го тура РПЛ По итогам матчей, прошедших в ноябре

Петербург назвали самым футбольным городом России. Об этом в понедельник сообщило агентство «ТурСтат» по итогам посещаемости матчей 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

Так, матч «Зенит» — «Ахмат» посетили более 45,3 тыс. зрителей. Игра прошла в воскресенье 4 ноября и завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0. При этом средняя посещаемость матчей 13-го тура РПЛ составляет около 20 тыс. зрителей.

Отметим, 4 ноября в рамках 13-го тура РПЛ также встретились «Краснодар» и «Ростов» на стадионе в Краснодаре и «Спартак Москва» и «Урал» на стадионе «Открытие Арена» в Москве. При этом в прошлом году матчи РПЛ посещало примерно в два раза меньшее количество зрителей. В 2018 году на футбольные матчи турнира сходили почти 1,9 млн человек.

Ранее «Турстат» уже признавал Петербург самым футбольным городом России по итогам матчей 8-го тура РПЛ. Тогда в конце сентября матч «Зенит — «Локомотив» (5:3) на стадионе «Санкт-Петербург» посетили более 50 тыс. болельщиков.