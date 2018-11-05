Все новости

05.11.18 / 11:25 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Петербург назвали самым футбольным городом России по итогам 13-го тура РПЛ

По итогам матчей, прошедших в ноябре

Петербург назвали самым футбольным городом России. Об этом в понедельник сообщило агентство «ТурСтат» по итогам посещаемости матчей 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

Так, матч «Зенит» — «Ахмат» посетили более 45,3 тыс. зрителей. Игра прошла в воскресенье 4 ноября и завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0. При этом средняя посещаемость матчей 13-го тура РПЛ составляет около 20 тыс. зрителей.

Отметим, 4 ноября в рамках 13-го тура РПЛ также встретились «Краснодар» и «Ростов» на стадионе в Краснодаре и «Спартак Москва» и «Урал» на стадионе «Открытие Арена» в Москве. При этом в прошлом году матчи РПЛ посещало примерно в два раза меньшее количество зрителей. В 2018 году на футбольные матчи турнира сходили почти 1,9 млн человек.

Ранее «Турстат» уже признавал Петербург самым футбольным городом России по итогам матчей 8-го тура РПЛ.  Тогда в конце сентября матч «Зенит — «Локомотив» (5:3) на стадионе «Санкт-Петербург» посетили более 50 тыс. болельщиков.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.