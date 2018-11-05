США ввели санкции против перевозчика Iran Air и 500 банков Ирана А также государственная судоходная компания IRISL

США в рамках возобновления санкций против Ирана ввели их против перевозчика Iran Air и 50 коммерческих банков. Список организаций опубликован в понедельник.

Отметим, также в писке государственная судоходная компания IRISL. Также среди организаций присутствует Иранская организация по атомной энергии.

Все активы этих организаций в США должны быть заблокированы. Американским гражданам запрещается совершать сделки с фигурантами этого списка.

США прекращали действие санкций против Ирана после подписания в 2015 года совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В мае действующий президент США Дональд Трамп вышел из этого договора. Он критиковал его в ходе своей избирательной кампании. Действие санкций возобновилось 5 ноября. Всего под них попали более 600 физических и юридических лиц.