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05.11.18 / 18:58 Новости / Россия и мир / Экономика

США ввели санкции против перевозчика Iran Air и 500 банков Ирана

А также государственная судоходная компания IRISL

США в рамках возобновления санкций против Ирана ввели их против перевозчика Iran Air и 50 коммерческих банков. Список организаций опубликован в понедельник.

Отметим, также в писке государственная судоходная компания IRISL. Также среди организаций присутствует Иранская организация по атомной энергии.

Все активы этих организаций в США должны быть заблокированы. Американским гражданам запрещается совершать сделки с фигурантами этого списка.

США прекращали действие санкций против Ирана после подписания в 2015 года совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В мае действующий президент США Дональд Трамп вышел из этого договора. Он критиковал его в ходе своей избирательной кампании. Действие санкций возобновилось 5 ноября. Всего под них попали более 600 физических и юридических лиц.

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