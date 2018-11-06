Дорожники заасфальтировали дорогу к селу Винницы в Ленобласти за 200 млн рублей Заказчик работ - ГКУ «Ленавтодор»

Дорожники завершили капитальный ремонт участка региональной трассы «Оять — Алеховщина — Надпорожье — Плотично» в Подпорожском районе Ленобласти. Об этом во вторник сообщили в правительстве региона.

На дороге, которая ранее была грунтовой, уложили асфальт, укрепили полосы отвода, а также очистили обочины от деревьев и кустарников и установили новые остановки для общественного транспорта. Стоимость работ составила порядка 200 млн рублей, заказчик — ГКУ «Ленавтодор».

Добавим, на отремонтированном участке трассы находится село Винницы. Как сообщили в региональном правительстве, населенный пункт был впервые упомянут в летописях как столица Вепсского края 880 лет назад. Каждое лето здесь проходит традиционный праздник «Древо Жизни». В настоящий момент на территории Ленобласти проживает около 1,3 тыс. представителей малой народности вепсов.