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07.11.18 / 15:47 Новости / Россия и мир / Экономика

Представители КПРФ внесли в Госдуму законопроект о снижении НДС до 16%

Это увеличит покупательскую способность

Коллаж АБН

Депутаты КПРФ внесли в Государственную думу законопроект о снижении НДС до 16%. Об этом стало известно в среду из соответствующего документа, который размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект внесли Сергей Казанков, Николай Арефьев и Вера Ганзя, передает ТАСС. Согласно пояснительной записке, снижение НДС позволит уменьшить конечную стоимость основных услуг и товаров для потребителей. Также снижение поможет сократить нагрузку на отечественных производителей. По мнению депутатов, покупательская способность россиян вырастет на 4 тыс. рублей в год.

Кроме этого, законопроект предлагает возместить выпадающие доходы бюджета за счет изменения тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Тарифы предложено увеличить до 22-26%. Это сократить расходы федерального бюджета в следующем году на 126,51 млрд рублей, в 2020 году – на 93,82 млрд рублей.

Напомним, ранее в России размер НДС составлял 18%. Его повысили в текущем году. Налог вырос до 20%. При этом, льготная ставка сохранилась.

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