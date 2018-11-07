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07.11.18 / 14:47 Новости / Россия и мир

Avast: Более 50% россиян используют одинаковые пароли к разным аккаунтам

И только 10% придумывают сложные пароли

хакер кибербезопасность кибератакаОколо 55% российских пользователей используют один и тот же пароль для разных аккаунтов в социальных сетях, электронной почте и онлайн-магазинах, хотя более 90% из них знают, что это небезопасно. Об этом в среду пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные производителя антивирусов Avast.

Согласно отчету компании, 19% опрошенных россиян никогда не меняют пароль, еще 29% — меняют только после взлома аккаунта. При этом 67% не проверяют, имеет ли кто-то доступ к их аккаунтам, а 46% россиян считают, что их данные неинтересны злоумышленникам. Между тем только 10% респондентов составляют сложные пароли.

Эксперты Avast отмечают, что такая позиция может привести к потере аккаунтов и информации о пользователе. Это в свою очередь позволит злоумышленникам проводить более таргетированные атаки. По словам главы представительства Avast в России и СНГ Алексея Федорова, пользователи до сих пор легкомысленно относятся к аккаунтам, несмотря на ежегодные утечки логинов и паролей.

Добавим, в октябре ФинЦЕРТ Центробанка РФ рассказал о кибератаках на российские банки. По данным организации, за январь-август хакеры совершили 20 успешных атак. В результате потери кредитных организаций составили порядка 76,49 млн рублей.

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