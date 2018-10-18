За январь-август российские банки потеряли 76,5 млн рублей от атак хакеров Было совершено 20 успешных атак

За первые восемь месяцев 2018 года российские кредитные организации потеряли порядка 76,49 млн рублей от хакерских атак. Об этом говорится в отчете ФинЦЕРТа Центробанка РФ, обнародованном в четверг.

Для сравнения за указанный период прошлого года потери банков составили более 1 млрд рублей, отметили в организации. Хакеры сумели совершить успешные атаки 22 раза и 20 раз соответственно.

Кроме того, по данным экспертов, теперь злоумышленники больше атакуют клиентов банков – юридических лиц. По мнению специалистов, в дальнейшем снижение числа успешных крупных хищений у банков сохранится. В то же время количество хищений у их клиентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей может вырасти.

Добавим, этим летом Центробанк РФ обязал банки отчитываться о спаме с вредоносными программами в ФинЦЕРТ. При этом за недостаточно серьезное отношение к спаму кредитные организации могут наказать, писал «Коммерсантъ». ФинЦЕРТ – это Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.