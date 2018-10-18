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18.10.18 / 16:36 Банки / Новости / Россия и мир

За январь-август российские банки потеряли 76,5 млн рублей от атак хакеров

Было совершено 20 успешных атак

Фото: vistanews.ru

За первые восемь месяцев 2018 года российские кредитные организации потеряли порядка 76,49 млн рублей от хакерских атак. Об этом говорится в отчете ФинЦЕРТа Центробанка РФ, обнародованном в четверг.

Для сравнения за указанный период прошлого года потери банков составили более 1 млрд рублей, отметили в организации. Хакеры сумели совершить успешные атаки 22 раза и 20 раз соответственно.

Кроме того, по данным экспертов, теперь злоумышленники больше атакуют клиентов банков – юридических лиц. По мнению специалистов, в дальнейшем снижение числа успешных крупных хищений у банков сохранится. В то же время количество хищений у их клиентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей может вырасти.

Добавим, этим летом Центробанк РФ обязал банки отчитываться о спаме с вредоносными программами в ФинЦЕРТ. При этом за недостаточно серьезное отношение к спаму кредитные организации могут наказать, писал «Коммерсантъ». ФинЦЕРТ – это Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.

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