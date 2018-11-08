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08.11.18 / 11:06 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Росприроднадзор проверит работу «СК «Орион плюс» из-за видео со сливом неизвестного вещества в канал

Росприроднадзор ранее уже штрафовал компанию в сентябре этого года

Департамент Росприроднадзора по СЗФО проведет проверку работы ООО «СК «Орион плюс» в связи с распространившимся видео, на котором зафиксирован слив неизвестного вещества в Обводный канал. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

В социальных сетях петербуржцы распространили видео с записью того, как рабочие через трубу сливают белесые сточные воды. Сотрудники
Росприроднадзора определили место съемки. Неизвестное вещество сливали в районе Шлиссельбургского моста. В этом районе «СК «Орион плюс» по государственному контракту строит проезд по Южному берегу Обводного канала от Глухоозерского шоссе до проспекта Обуховской обороны.

Добавим, летом активисты предоставили в ведомство фотографии и видео, на которых видно, как при сносе компанией «Орион плюс» с левого берега Обводного канала временной дороги в воду частично попадал грунт. В результате вода окрасилась в землистый цвет. Компания никак не пыталась предотвратить загрязнение, в связи с чем и получила штраф.

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