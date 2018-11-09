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09.11.18 / 13:01 Новости / Петербург и Ленобласть

КЗ ЗакСа Петербурга одобрил идею запретить «взрослую» рекламу во время детских программ

Детскую рекламу приравняли к взрослой летом этого года

Комитет по законодательству Законодательного собрания Петербурга одобрил идею запретить показ «взрослой» рекламы во время детских телепрограмм и мультфильмов. Поправки вносят в федеральный закон «О рекламе», сообщили в пятницу в аппарате главы комитета Дениса Четырбока.

Депутаты предложили запретить рекламу лекарственных средств и методов народной медицины. По словам Четырбока, парламентарии хотят защитить «восприимчивую детскую психику от агрессивной маркетинговой атаки».

Отметим, до лета этого года в России был запрещен показ рекламы в детских телепередачах и мультфильмах. Однако Госдума провела поправки, которые разрешили это делать, но установили запрет на рекламу товаров, не предназначенных для детей. Ранее рекламу можно было показывать до начала детской передачи и после ее окончания. Законопроект внесли в Госдуму «единороссы» Антон Горелкин и Марина Мукабенова.

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