КЗ ЗакСа Петербурга одобрил идею запретить «взрослую» рекламу во время детских программ Детскую рекламу приравняли к взрослой летом этого года

Комитет по законодательству Законодательного собрания Петербурга одобрил идею запретить показ «взрослой» рекламы во время детских телепрограмм и мультфильмов. Поправки вносят в федеральный закон «О рекламе», сообщили в пятницу в аппарате главы комитета Дениса Четырбока.

Депутаты предложили запретить рекламу лекарственных средств и методов народной медицины. По словам Четырбока, парламентарии хотят защитить «восприимчивую детскую психику от агрессивной маркетинговой атаки».

Отметим, до лета этого года в России был запрещен показ рекламы в детских телепередачах и мультфильмах. Однако Госдума провела поправки, которые разрешили это делать, но установили запрет на рекламу товаров, не предназначенных для детей. Ранее рекламу можно было показывать до начала детской передачи и после ее окончания. Законопроект внесли в Госдуму «единороссы» Антон Горелкин и Марина Мукабенова.