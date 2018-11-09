Минкульт пообещал увеличить финансирование Фонда кино при эффективной работе

С 2020 года объем финансирования, распределяемых Фондом кино на кинопроизводство, может быть увеличен, если организация покажет эффективную работу. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский, передает в пятницу «Интерфакс».
По его словам, это удастся сделать за счет перераспределения средств, то есть уменьшения субсидий со стороны Минкультуры. Министр отметил, что стороны «не борются за бюджет», а «борются за эффективность». При этом Мединский подчеркнул, что ответственность за провал проекта будут нести не только создатели фильма, но и Фонд кино.
В прошлом году государственные субсидии, которые выделялись на производство фильмов, делились поровну между Минкультуры и Фондом кино. Кинопродюсеры получили по 3 млрд рублей от министерства и от фонда, уточняет РБК.
Добавим, Фонд кино занимается поддержкой отечественной кинематографии. Накануне главой организации был назначен Вячеслав Тельнов, который до этого руководил Госфильмофондом России.
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