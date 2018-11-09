Метрополитен Петербурга объявил конкурс на обеспечение транспортной безопасности депо «Южное» Максимальная сумма – 142,8 млн рублей

ГУП «Петербургский метрополитен» объявил конкурс на обеспечение транспортной безопасности электродепо «Южное». Об этом стало известно в пятницу из материалов сайта госзакупок.

Заявки принимают до 7 ноября. Победителя определят 12 ноября.

Метрополитен планирует заключить контракт с 1 января 2019 года до 31 декабря 2021 года. Максимальная сумма закупки составила 142,8 млн рублей.

Напомним, в начале года депо планировали сдать в конце мая. Затем срок строительства продлили. В сентябре комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщил АБН, что Ростехнадзор и Главгосэкспертиза ведут приемку депо. В ноябре вице-губернатор Игорь Албин заявил, что не уверен в открытии станций Фрунзенского радиуса в срок. «Метрострой» отметил, что делает все для соблюдения установленных сроков.