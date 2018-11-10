Пожар в гипермаркете «Лента» полностью потушен Один сотрудник получил ссадины

Пожар в гипермаркете «Лента» в Петербурге полностью потушен. Об этом в компании сообщили в субботу.

В пожаре пострадал торговый зал и частично обрушилась кровля, передает РБК. Грузовая зона и административная часть в удовлетворительном состоянии, уточнили в организации. Очаг пожара был в торговом зале под кровлей. В «Ленте» отметили, что система пожаротушения сработала штатно.

В происшествии пострадал один из сотрудников магазина. Он получил ссадины и был направлен в больницу. Там его осмотрели и отпустили.

«Лента» выясняет сумму ущерба. Компания сообщила, что магазин был застрахован и его восстановят.

Напомним, гипермаркет загорелся утром в субботу. Из здания эвакуировали 100 человек. Площадь пожара составила 4,8 тыс. кв.м. СМИ сообщали о двух пострадавших.