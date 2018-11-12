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12.11.18 / 20:08 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Депутаты Ленобласти одобрили в первом чтении проект бюджета на 2019-2021 годы

Документ не учитывает поступления из федерального бюджета

Коллаж АБН

Депутаты ЗакСа Ленинградской области одобрили в первом чтении проект бюджета на 2019-2021 годы. Об этом в понедельник сообщили в правительстве региона.

Согласно документу, доходы областного бюджета на 2019 год прогнозируются в объеме порядка 113,8 млрд рублей, в 2020 году — 119,7 млрд рублей, в 2021 году — 120,6 млрд рублей. Расходы заложены в объеме 120,3 млрд рублей, 125,2 млрд рублей и около 122,5 млрд рублей соответственно.

В правительстве отметили, что при формировании бюджета на 2019-2021 годы не учитывались безвозмездные поступления из федерального бюджета и других источников, которые будут перечислены Ленобласти в будущем.

Добавим, в июне Ленобласть скорректировала бюджет на 2018 год. В результате доходы увеличили до 105 млрд рублей, а расходы – до 117,9 млрд рублей. Сообщалось, что изменения связаны с новациями в социальном обслуживании и поступлением дополнительных средств.

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