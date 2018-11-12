Смольный купит квартиры для нуждающихся у ЛСР Все квартиры купят в Красногвардейском районе

Комитет имущественных отношений Смольного купит квартиры для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, у ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад». Стороны подписали соглашение, сообщили в понедельник в Смольном.

Контракты заключили по итогам пяти электронных аукционов. Подписанные госконтракты переданы на регистрацию в управление Росреестра по Петербургу.

Квартиры купят в домах со сроком ввода в 2019 году. Передача первых квартир в собственность Петербурга состоится в 2020 году. Все они расположены в Красногвардейском районе.

Напомним, КИО объявил аукционы на покупку квартир в сентябре. В рамках контрактов будет куплено почти 500 квартир. На их покупку потратят порядка 2,3 млрд рублей. По плану покупки значится 139 однокомнатных квартир, 102 двухкомнатные квартиры, 153 трехкомнатные квартиры, 49 четырехкомнатных квартир и 40 пятикомнатных квартир. Общая площадь приобретаемого жилья – более 30 тысяч кв. м.