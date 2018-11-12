Все нефтяники подписали соглашение о стабилизации рынка топлива в России Цены заморожены до конца марта

В период с 7 по 10 ноября все нефтяные компании подписали соглашение о стабилизации рынка топлива в России. Об этом в понедельник сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

По его словам, в настоящий момент «ситуация стабилизирована», а цены заморожены до конца марта. Если хотя бы одна компания нарушит условия соглашения, то будут введены экспортные пошлины, однако это крайняя мера, передает «Интерфакс».

Вместе с тем Козак добавил, что цены на оптовом рынке нефтепродуктов вырастут на 1,7% с 1 января 2019 года. Затем цены будут расти в соответствии с инфляцией, уточнил он.

Кроме того, до конца декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ должна проверить деятельность независимых АЗС. Если ведомство обнаружит монополизацию в регионах с их стороны, то с компаниями также будет подписано соглашение.

Напомним, правительство и нефтяники договорились зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо до конца марта 2019 года. Подписать соответствующее соглашение с ними было поручено ФАС и Минэнерго.