В России планируют создать новый суперкомпьютер на базе «Эльбруса» Стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей

В России собираются создать первый суперкомпьютер на базе отечественного процессора, вероятнее всего, процессора «Эльбрус». Об этом во вторник пишет «Коммерсантъ».

По словам одного из источников издания, это «долгосрочный военно-промышленный проект», а создание суперкомпьютера – только часть его. По информации «Ъ», одним из исполнителей проекта выступает Институт программных систем им. А. К. Айламазяна.

Предварительно создание суперкомпьютера оценивается в 1 млрд рублей. В настоящее время идут подготовительные работы, говорит источник газеты.

В Институте программных систем подтвердили, что собираются участвовать в разработке суперкомпьютера на российском процессоре. В учреждении также отметили, что речь идет о масштабном проекте для решения «конкретной прикладной проблемы в ОПК». Создание суперкомпьютера – одна из частей этого проекта, добавили там.

В институте также считают, что, вероятнее всего, в работе будут использоваться процессоры «Эльбрус». В результате удастся создать «один из наиболее мощных российских суперкомпьютеров», полагают в учреждении.

Ранее был опубликован обновленный мировой рейтинг суперкомпьютеров TOP-500. В него вошли три российских машины. Это «Ломоносов-2» компании «Т-Платформы» в МГУ им. Ломоносова (79 место), компьютер «T-Платформы» и Cray в главном вычислительном центре Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (282 строчка), а также «Ломоносов» производства «Т-Платформы» (485 место).