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14.11.18 / 11:21 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

ЗакС освободил мусоропереработчиков от двух налогов

Город может потерять 3,5 млн рублей

Фото пресс-службы ЗакСа

Законодательное Собрание Петербурга приняло в третьем чтении законопроект об освобождении от налогов мусоропереработчиков. Документ парламентарии рассмотрели в среду, передает корреспондент АБН.

Речь идет о 0% ставке по двум налогам: налогу на имущество и земельному налогу. Как ранее пояснял автор инициативы Александр Тетердинко («Единая Россия»), законопроект нужен для создания в городе сектора мусоропереработки. При этом под льготы не подпадут мусоросжигающие производства. В настоящее время обработка и утилизация неметаллических отходов, несмотря на ее важное значение для экологии и экономики, нерентабельна либо малорентабельна.

Потери бюджета от законопроекта могут составить 3,5 млн рублей. В прошлом году предприятия указанных категорий заплатили в бюджет 1,3 млн рублей налога на имущество организаций и 2,2 млн рублей земельного налога.

Отметим, налоговые льготы — один из основных инструментов, которые городские власти используют для стимулирования экономики. Кроме этого правительство предлагает сниженные ставки аренды городского имущества для значимых отраслей промышленности и сферы услуг. Отдельный пласт законодательства составляют льготы бизнесу, который занимается восстановлением объектов культурного наследия.

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