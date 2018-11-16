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16.11.18 / 14:16 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге после обыска у кладбища нашли склад контрафактного алкоголя

Еще 250 л нашли в магазинах

Коллаж АБН

В Петербурге сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Кировскому района города в результате обыска на складе возле кладбища нашли 125 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Также на складе нашлись этикетки, пустые бутылки, пробки и поддельные акцизные марки. Еще 250 л фальсификата нашли в нескольких магазинах в Петербурге.

Против причастных к появлению склада возбудили уголовное дело по статье об использовании поддельных акцизных марок. Его фигурантами стали два мужчины в возрасте 47 лет.

Ранее в ноябре прокуратура Фрунзенского района Петербурга выявила продажу контрафактного алкоголя в пункте приема стеклотары. Алкоголем торговали в пункте приема стеклотары и металла на улице Бухарестской. Как установила прокуратура, граждане получали контрафакт взамен принесенной стеклотары. Также они могли купить 0,25 л за 30 рублей. Аналогичный обмен прокуроры нашли в гаражах на улице Расстанной.

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