«Шереметьево» вдвое повысит тарифы для авиакомпаний На взлет и посадку

Аэропорт «Шереметьево» с 2019 года планирует увеличить тариф для авиаперевозчиков на взлет и посадку самолета. Об этом стало известно накануне на форуме «Крылья будущего».

Таким образом, аэропорт планирует покрыть расходы на модернизацию инфраструктуры, передает «Коммерсант». При этом «Шереметьево» считает, что расходы перевозчиков вырастут незначительно. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также согласна с позицией аэропорта. По мнение ФАС, конкуренция между московскими аэропортами исключает завышение тарифов.

По текущим тарифам, за тонну максимальной взлетной массы самолета сбор равен 222,91 рублям. Со следующего года тариф повысится на 220,8 рублей. По данным «Шереметьево», цена перевозки пассажира вырастет примерно на 75-81 рубль на самолетах Airbus A320 и на 105-143 рубля и на Boeing 777. Повышенные тарифы начнут взимать после подписания концессионного соглашения с оператором аэропорта, АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ). Оператор заявил, что инвестиционная составляющая сборов будет отменена после завершения модернизации. Ассоциация эксплуантов воздушного транспорта считает некорректным со стороны аэропорта перекладывать все расходы на строительство объектов на авиаперевозчиков. О повышении цен авиакомпании уже уведомлены.

Отметим, исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев считает, что повышение тарифа приведет значительному росту расходов. ОН приводит в пример компания «Аэрофлота», для которой Шереметьево является базовым аэропортом. За 9 месяцев 2018 года прибыль компании составила 15,6 млрд рублей. Это на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.