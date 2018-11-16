Все новости

16.11.18 / 15:37 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Смольный проводит тендер на предоставление кредитной линии в 10 млрд рублей

Итоги подведут 3 декабря

Комитет финансов Петербурга проводит тендер на предоставление кредитной линии в 10 млрд рублей. Информация появилась на сайте госзакупок накануне.

Итоги аукциона будут подведены 3 декабря. Период предоставления траншей ограничен 3 марта 2020 года, начальная ставка составит 8,5%. Тендер подразумевает, что город может и не воспользоваться кредитом. Максимальное количество выборок кредитного лимита — два. При этом пока что у закупки не пройден контроль по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ.

Напомним, в 2013 году правительство города заключило контракт со Сбербанком на предоставление кредитной линии с лимитом финансирования 3 млрд рублей. Тогда займом решили не пользоваться. В комитете финансов тогда поясняли, что заключают договор «для подстраховки», если средств в конце года не хватит на все выплаты. Обычно город также использует механизм облигационных займов, и ранее врио губернатора города Александр Беглов подчеркивал, что город живет «не по средствам».

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,135 seconds.