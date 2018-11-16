Смольный проводит тендер на предоставление кредитной линии в 10 млрд рублей Итоги подведут 3 декабря

Комитет финансов Петербурга проводит тендер на предоставление кредитной линии в 10 млрд рублей. Информация появилась на сайте госзакупок накануне.

Итоги аукциона будут подведены 3 декабря. Период предоставления траншей ограничен 3 марта 2020 года, начальная ставка составит 8,5%. Тендер подразумевает, что город может и не воспользоваться кредитом. Максимальное количество выборок кредитного лимита — два. При этом пока что у закупки не пройден контроль по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ.

Напомним, в 2013 году правительство города заключило контракт со Сбербанком на предоставление кредитной линии с лимитом финансирования 3 млрд рублей. Тогда займом решили не пользоваться. В комитете финансов тогда поясняли, что заключают договор «для подстраховки», если средств в конце года не хватит на все выплаты. Обычно город также использует механизм облигационных займов, и ранее врио губернатора города Александр Беглов подчеркивал, что город живет «не по средствам».