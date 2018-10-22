Беглов предложил сократить дефицит городского бюджета до 35 млрд рублей Второе чтение поправок к документу состоится 24 октября

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил сократить дефицит городского бюджета на 2018 год на 10 млрд рублей. Предложенные поправки в понедельник рассмотрели в бюджетно-финансовом комитете.

Поправка, предлагаемая Бегловым, предполагает увеличение доходной части бюджета до 553,2 млрд рублей, уменьшение его расходной части до 588,2 млрд рублей. Беглов предложил перераспределить в рамках бюджета порядка 39 млн рублей. Комитет принял решение рекомендовать поправки ко второму чтению законопроекта.

Напомним, в начале октября сообщалось, что бюджет города на 2018 год исполнен на 75% от плана в своей доходной части. А расходная часть исполнена на 66%. Адресные инвестиционные программы при этом исполнены лишь на 44,6%. Беглов поручил исполнить бюджет до 15 декабря.