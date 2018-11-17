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17.11.18 / 13:44 Новости / Петербург и Ленобласть / Россия и мир / Экономика

На Культурном форуме «Союзмультфильм» подписал соглашение с французской Cyber Group Studios

Будут работать вместе

На Деловой площадке Международного культурного форума в Петербурге подписано соглашение студии «Союзмультфильм» с французской Cyber Group Studios. Церемония подписания соглашения состоялась в субботу, передает корреспондент АБН.

Соглашение подразумевает копродукцию двух студий. Как пояснил АБН гендиректор «Союзмультфильма» Борис Машковцев, для «Союзмультфильма» это первое подобное соглашение с европейской страной. «Это означает, что мы будем делать с французской студией Cyber Group Studios несколько совместных проектов. Это будут сериалы: два с французской и два с российской стороны. Производство и финансирование по этим проектам будет поделено между сторонами. Естественно, в результате этой сделки сериалы получают возможность быть показанными в России и во Франции. Для нас это также хорошая возможность воспользоваться экспертизой специалистов французской стороны и получить выход на международный рынок в полном смысле слова», — пояснил Машковцев.

Напомним, Культурный форум в Петербурге проходит с 15 по 17 ноября. Форум проходит в седьмой раз. Деловая площадка форума занимает Российский этнографический музей.

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