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18.11.18 / 20:02 Новости / Россия и мир

Новак допустил переход на расчеты в нацвалютах с Ираном

Это позволит продолжить сотрудничество

Фото cont.ws

Россия может начать вести расчеты с Ираном за поставленные товары в национальных валютах. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью агентству Anadolu, которое было опубликовано в воскресенье.

По его словам, это только один из механизмов, который позволит развивать сотрудничество с Ираном, несмотря на санкции США. В то же время Новак добавил, что Москва не признает ограничительные меры, которые были введены в одностороннем порядке без одобрения Советом безопасности ООН.

Добавим, США ввели санкции против Ирана в начале ноября. Меры затронули более 600 физических и юридических лиц. Вашингтон возобновил санкции, действие которых было приостановлено в 2015 году в рамках «ядерной сделки» с Тегераном.

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