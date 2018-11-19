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19.11.18 / 19:42 Новости / Петербург и Ленобласть

Электродепо «Южное» введут в эксплуатацию не раньше конца января 2019 года

В настоящее время на объекте устраняют замечания Ростехнадзора

метро

Фото АБН

Смольный рассчитывает получить положительное заключение Главгосэкспертизы России по строительству электродепо «Южное» 21 января 2019 года, после чего можно будет получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом говорится в ответе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского.

Согласно документу, подрядчик — АО «Эталон ЛенСпецСМУ» завершил строительно-монтажные работы 5 августа. В настоящее время на территории депо «Южное» выполняются работы по устранению замечаний Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Что касается строительства станций Фрунзенского радиуса, по госконтракту срок завершения работ – 20 декабря. Решение о сроках открытия станций будет принято после официального уведомления ОАО «Метрострой» о готовности к сдаче объекта, а также проведения приемочной комиссии, говорится в письме.

Добавим, речь идет о станциях «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин говорил, что не уверен в открытии станций Фрунзенского радиуса в срок. В то же время он отмечал, что городские власти сделали «все, что смогли» для сдачи объекта вовремя.

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