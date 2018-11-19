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19.11.18 / 15:18 Новости / Петербург и Ленобласть

В Токсовском тоннеле на КАД Петербурга меняют схему организации дорожного движения

В ночь с 19 на 20 ноября

фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В Токсовском тоннеле на Кольцевой автодороге в Петербурге меняют временную схему организации дорожного движения. Об этом в понедельник сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Переключение произойдет в ночь с 19 на 20 ноября. С 20 ноября и до завершения ремонтных работ движение будет организовано по правым полосам Северного и Южного транспортных отсеков тоннеля (по одной правой полосе в каждом направлении). Левые полосы движения будут открыты после ввода объекта в эксплуатацию.

Отметим, в настоящее время движение транспорта осуществляется только по Южному транспортному отсеку в обе стороны, по одной полосе в каждом направлении. Контракт на ремонт Токсовского тоннеля заключен на срок до 1 декабря 2018 года. Рабочие заменяют деформационные швы, ремонтируют разрушенные участки железобетонных конструкций, поправляют окраску металлических и железобетонных конструкций сооружения, восстанавливают облицовку, а также ремонтируют ряд систем тоннеля.

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