В Токсовском тоннеле на КАД Петербурга меняют схему организации дорожного движения В ночь с 19 на 20 ноября

В Токсовском тоннеле на Кольцевой автодороге в Петербурге меняют временную схему организации дорожного движения. Об этом в понедельник сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Переключение произойдет в ночь с 19 на 20 ноября. С 20 ноября и до завершения ремонтных работ движение будет организовано по правым полосам Северного и Южного транспортных отсеков тоннеля (по одной правой полосе в каждом направлении). Левые полосы движения будут открыты после ввода объекта в эксплуатацию.

Отметим, в настоящее время движение транспорта осуществляется только по Южному транспортному отсеку в обе стороны, по одной полосе в каждом направлении. Контракт на ремонт Токсовского тоннеля заключен на срок до 1 декабря 2018 года. Рабочие заменяют деформационные швы, ремонтируют разрушенные участки железобетонных конструкций, поправляют окраску металлических и железобетонных конструкций сооружения, восстанавливают облицовку, а также ремонтируют ряд систем тоннеля.