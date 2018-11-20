Производство петербургских автозаводов с января по октябрь выросло на 8% год к году. Об этом стало известно во вторник из данных Петростата.
Всего автопроизводители выпустили 307,9 тыс. автомобилей. Речь идет о предприятиях Nissan, Hyundai и Toyota.
Также объем выпуска вырос в октябре на 11.7% год к году. Он составил 36,3 тыс. машин.
Отметим, в I полугодии текущего года продажи 20 ведущих автохолдингов города выросли. Они увеличились на 32% год к году. Объем продаж составил 59,87 тыс. машин.
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