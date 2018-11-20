Совфед счел преждевременной идею обязать неработающих платить страховые взносы Сначала необходимо разобраться с самозанятыми россиянами

Предложение обязать официально неработающих здоровых граждан России платить самостоятельно страховые и пенсионные взносы носит преждевременный характер. Такое мнение во вторник высказал глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

Он отметил, что официально неработающие граждане и так лишены некоторых видов социальной поддержки. В настоящее время необходимо завершить реализацию инициативы, связанной с налогообложением самозанятых россиян, передает слова Рязанского ТАСС.

Ранее стало известно, что в Госдуме подготовили законопроект, согласно которому граждан без официального места работы обяжут вносить за себя страховые взносы. Речь идет о платежах в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. При этом в случае отказа россиянам будут грозить штрафы, сказано в документе.