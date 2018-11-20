СМИ: В исполкоме Кукморского района прошли обыски Были изъяты документы, техника и мобильный телефон одного из замруководителей

В исполнительном комитете Кукморского района следственный комитет региона провел обыски. Об этом во вторник сообщил «Бизнес Online» со ссылкой на источник.

В обыске приняли участие сотрудники управления экономбезопасности и противодействия коррупции МВД. По данным издания, в отношении одного из чиновников возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, причинившей крупный ущерб. В связи с этим и были проведены обыски. Как передает «Татар-информ», гражданин, который обратился в правоохранительные органы, планировал открыть в районе торговый центр. Бизнесмен уже построил здание с двумя этажами, но чиновники отказывались его оформлять, в течение двух лет ссылаясь на различные нарушения.

Добавим, правоохранительные органы изъяли документы, технику. Кроме этого следователи забрали мобильный телефон Рустама Ахмадуллина — одного из замруководителей учреждения.