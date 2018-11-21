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21.11.18 / 13:55 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

«Альфа-банк» предложил корпоративным клиентам виртуальные карты для международных расчетов

В мае банк ввел корпоративные виртуальные карты для рублевых расчетов

Фото АБН

«Альфа-банк» предложил корпоративным клиентам виртуальные карты Visa для международных расчетов. Об этом в банке сообщили в среду.

Виртуальная карта — это дебетовая карта, привязанная к расчетному счету клиента-юридического лица. Карта предназначена для расчетов по всему миру, а также для оплаты заказов на иностранных сайтах для бронирования и оплаты отелей, покупки авиабилетов, аренды автомобилей.

Карта выпускается и активируется в режиме онлайн в мобильном приложении «Альфа Бизнес Мобайл», после чего ею сразу можно пользоваться, не обращаясь в отделение и не ожидая доставки пластиковой карты. Выпуск и обслуживание виртуальной карты предоставляются бесплатно.

Напомним, в мае этого года «Альфа-банк» предложил корпоративные виртуальные карты для рублевых расчетов. По словам члена правления «Альфа-банка» Дениса Осина, выпуск карт от месяца к месяцу увеличивается, объемы операций возрастают. В настоящий момент средний размер операции по виртуальной карте у клиентов-юрлиц значительно выше, чем средний размер операции по обычной пластиковой карте.

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