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21.11.18 / 14:50 Новости / Общество / Россия и мир

Castorama закроется в России

Также компания уйдет с рынков Испании и Португалии

Фото castorama.ru

Сеть хозяйственных магазинов Castorama закроют на территории России. Об этом в среду стало известно из сообщения компании.

Castorama принадлежит британскому ритейлеру Kingfisher. Магазины уходят с российского рынка в рамках плана о выстраивании сильного бизнеса в долгосрочной перспективе, уточнили в компании. Kingfisher уйдет также с рынков Испании и Португалии. По словам гендиректора Kingfisher Вероник Лори, руководство планируется сосредоточиться на рынках, где компания уже занимает лидерские позиции либо имеет шанс занять их.

Отметим, в III финансовом квартале 2018-2019 финансового года выручка компании на российском рынке сократилась на 6,4% и составила 101 млн фунтов стерлингов. Общая выручка ритейлера за этот период выросла на 0,2% и достигла 3,048 млрд фунтов стерлингов. На территории России расположено 20 магазинов Castorama в различных субъектах федерации.

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