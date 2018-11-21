Castorama закроется в России Также компания уйдет с рынков Испании и Португалии

Сеть хозяйственных магазинов Castorama закроют на территории России. Об этом в среду стало известно из сообщения компании.

Castorama принадлежит британскому ритейлеру Kingfisher. Магазины уходят с российского рынка в рамках плана о выстраивании сильного бизнеса в долгосрочной перспективе, уточнили в компании. Kingfisher уйдет также с рынков Испании и Португалии. По словам гендиректора Kingfisher Вероник Лори, руководство планируется сосредоточиться на рынках, где компания уже занимает лидерские позиции либо имеет шанс занять их.

Отметим, в III финансовом квартале 2018-2019 финансового года выручка компании на российском рынке сократилась на 6,4% и составила 101 млн фунтов стерлингов. Общая выручка ритейлера за этот период выросла на 0,2% и достигла 3,048 млрд фунтов стерлингов. На территории России расположено 20 магазинов Castorama в различных субъектах федерации.