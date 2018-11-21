Ученые: Самки насекомых-книгоедов отрастили пенисы из-за враждебной окружающей среды Где высока конкуренция за пищу

Самки яйцекладущих насекомых Neotrogla, относящиеся к семейству сеноедов-книгоедов, отрастили пенисы из-за суровой окружающей среды, где сложно найти пищу, а конкуренция за нее высока. Об этом стало известно в среду из статьи, опубликованной в журнале Biology Letters.

При этом называть выросший у самок орган пенисом не вполне корректно, и ученые используют название «гиносома». У самцов есть «парный» орган, аналог вагины – «фаллосома». При спаривании самка вводит гиносому в фаллосому самца, получая таким образом семенную жидкость. Она выступает для самок дополнительным источником питательных веществ, которые дефицитны в их среде обитания. Neotrogla в основном живут в Африке и Бразилии.

Отметим, подобные изменения ученые ранее обнаруживали и у других насекомых, которые обитают в средах с ограниченными ресурсами. Например, у некоторых видов островных плодовых мушек и у водных жуков из японских прудов.