Сбербанк занял первое место по капитализации среди российских компаний Ранее его опережала «Роснефть»

Сбербанк занял первое место по капитализации среди российских компаний. Об этом стало известно в четверг из данных торгов на Московской бирже.

Общая стоимость акций банка по окончании торгов составила 4,435 трлн рублей. На второе место опустилась «Роснефть» с капитализацией в 4,364 млрд рублей.

Добавим, в октябре «Лукойл» обогнал Сбербанк по капитализации. Нефтяная компания заняла второе место в рейтинге. Ее капитализация составила 4,26 трлн рублей. Затем Сбербанк вернул себе второе место.