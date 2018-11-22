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22.11.18 / 21:33 Новости / Россия и мир / Экономика

Сбербанк занял первое место по капитализации среди российских компаний

Ранее его опережала «Роснефть»

Фото АБН

Сбербанк занял первое место по капитализации среди российских компаний. Об этом стало известно в четверг из данных торгов на Московской бирже.

Общая стоимость акций банка по окончании торгов составила 4,435 трлн рублей. На второе место опустилась «Роснефть» с капитализацией в 4,364 млрд рублей.

Добавим, в октябре «Лукойл» обогнал Сбербанк по капитализации. Нефтяная компания заняла второе место в рейтинге. Ее капитализация составила 4,26 трлн рублей. Затем Сбербанк вернул себе второе место.

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